Adreslerinde silah ve mühimmat bulunan şüpheli tutuklandı



İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) OSMANİYE'de, istihbaratı değerlendiren polis ekipleri, takibe aldığı S.Ö.'nün ev ve iş yerinde silahlar ve parçaları ile mermiler ele geçirdi. Gözaltına alınan S.Ö., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde oturan S.Ö.'ye ait ev ve iş yerine baskın düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda av tüfeği, toplu tabanca ve toplu tabanca gövdesi, 97 tabanca namlusu, 8 namlu parçası, 36 tabanca sürgüsü, av tüfeği dürbünü, 286 fişek, 42 kartuş, 24 kurusıkı fişeği, 13 toplu tabanca fişek yatağı ile toplu tabanca fişek yatağı kalıbı, tabanca gövdesi, 91 yay, 81 metal parça, 4 nişangah, silah gövdesi, dipçik ve 36 litre sahte alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan S.Ö., emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2020-12-08 17:48:41



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.