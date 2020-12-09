Otobüs şoförleri göçmen kaçakçılığına karşı bilgilendirildi

Osmaniye'de polisin yaptığı yol uygulamasında durdurulan otobüslerin şoför ve muavinleri göçmen kaçakçılığı suçu hakkında bilgilendirildi.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi Müdürlüğü ekipleri tarafından, şehirlerarası taşımacılık yapan otobüs firmalarına yönelik düzensiz göçmenlerle ilgili uygulama yapıldı. Düzensiz göçle mücadele ve kara yolunda usulsüz yolcu taşımacılığının engellenmesi kapsamında E90 Otoyolu üzerindeki bir dinlenme tesisi önünde yapılan uygulamada, doğu ve güneydoğu illerinden hareket eden ve Osmaniye'den geçen şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüsler durduruldu.

Görevli polisler, araç şoförlerine ve muavinlere, ülkeye illegal giriş yapan yabancı uyruklu kişiler ve göçmen kaçakçılığıyla ilgili bilgilendirme yapıldı. Firma yetkilileri, mevzuatta belirtilen hususlara uyulmaması durumunda gerekli adli ve idari işlemlerin yapılacağı belirtildi.

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