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Ayağı kırık halde bulunan sokak kedisi, 'Pamuk' tedavi edildi

DHA

Ayağı kırık halde bulunan sokak kedisi, 'Pamuk' tedavi edildi


İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE'de, sokak hayvanlarını besleyen üniversite öğrencisi Saniye Aksoy, ayağı kırık halde bulduğu sokak kedisini, tedavi ettirdi. Aksoy, 'Pamuk' ismini verdiği kedinin, bir an önce iyileşip eski sağlığına kavuşmasını ümitle beklediğini söyledi.  
Kedileri çok sevdiğini belirten Muğla Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü birinci sınıf öğrencisi Saniye Aksoy, "Sokakta besleme yaptığım ve adını 'Pamuk' koyduğum kedimiz besleme yaparken bana topallayarak geldi. Zaten yerde yatıyordu ve bana gelmeye çalıştı ama yapamadı, yürüyemiyordu, kurbağa gibiydi. Ayağının kırık olduğu belliydi. Akşam saati olduğu için açık veteriner kliniği arayışı içine girim. Bir tane açık klinik buldum ama röntgen çekilmedi. Ağrı kesici yaptırarak çıktım. İnternetten yaptığım araştırmalara göre kırık tedavisi için çok fazla bir miktar çıkacaktı. Daha sonra Hayvan Hakları Federasyonu'nun (HAYTAP) şehrimizde sokak hayvanlarının tedavilerinde yardımcı olduğunu öğrendim. HAYTAP'la iletişime geçtim ve ücretsiz bir şekilde Pamuk başarılı bir operasyon geçirdi. HAYTAP'a bu hizmetinden dolayı teşekkür ederim. İnşallah kedimiz sağlığına bir an önce kavuşur" dedi.
Kedinin ayağının bir trafik kazası sonrasında kırılmış olabileceğini düşündüklerini aktaran HAYTAP Osmaniye İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala, şunları söyledi: 
"Çekmiş olduğumuz röntgen filminde sağ femur kemiğinde bir kırık tespit ettik. İntramedüller pin tekniği ile kemik uçlarını karşılıklı sabitledik. 45 dakika süren operasyonumuzda deri bütünlüğünü 10 dikişle sağladık. Antibiyotik ve vitamin tedavisine başladık. İnşallah kısa sürede iyileşerek yeni adımlar atmasını umut ediyoruz." DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2020-12-11 08:32:48

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