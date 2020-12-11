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Mesire alanlarındaki kediler aç kaldı Osmaniye'de korona virüs salgını sebebiyle piknik yapmaya gidilmeyen mesire alanlarında barınan kediler açlıkla karşı karşıya kalıyor Hayvansever vatandaşlar tarafından getirilen yiyeceklerle karınları doyan kediler soğuk kış gecelerinde de zorlu günler geçiriyor

İHA

Osmaniye'de korona virüs salgını sebebiyle piknik yapmaya gidilmeyen mesire alanlarında barınan kediler aç kaldı. Duyarlı vatandaşlar tarafından zaman zaman getirilen yiyeceklerle kedilerin karnı doyarken, hafta sonu yaşanan kısıtlama nedeniyle kedilerin tamamen aç kaldığı belirtildi.

Mesire alanlarındaki kediler aç kaldı Osmaniye'de korona virüs salgını sebebiyle piknik yapmaya gidilmeyen mesire alanlarında barınan kediler açlıkla karşı karşıya kalıyor Hayvansever vatandaşlar tarafından getirilen yiyeceklerle karınları doyan kediler soğuk kış gecelerinde de zorlu günler geçiriyor

Osmaniye'de korona virüs salgını sebebiyle piknik yapmaya gidilmeyen mesire alanlarında barınan kediler aç kaldı. Duyarlı vatandaşlar tarafından zaman zaman getirilen yiyeceklerle kedilerin karnı doyarken, hafta sonu yaşanan kısıtlama nedeniyle kedilerin tamamen aç kaldığı belirtildi.
Kış aylarının gelmesiyle birlikte özellikle korona virüs (Covid19) salgını sebebiyle mesire alanlarını vatandaşlar tercih etmez oldu. Osmaniye merkezde bulunan Karaçay mesire alanında barınan yaklaşık 150 kedi de vatandaşlardan arta kalan yiyeceklerle karınlarını doyuramaz oldu. Salgın nedeniyle alınan ilave tedbirler kapsamında hafta sonu yaşanan sokağa çıkma kısıtlamasında yiyecek götürülemeyen kediler tamamen aç kalıyor. Aralarında yavruların da bulunduğu piknik alanında, hayvansever vatandaşlar tarafından getirilen yiyeceklerle karınları doyan kediler soğuk kış gecelerinde de zorlu günler geçiriyor.
İşletmeci Burak Bulut tarafından getirilen tavuk ciğerlerinden bir parça kapmak için birbirleri ile kıyasıya yarışan kediler, yürekleri burktu. Osmaniyeli vatandaşlara çağrıda bulunan Bulut, mesire alanına gelenlerin kedilere de bir kap yiyecek getirmeleri durumunda hepsinin karnının doyacağını söyledi.
Vatandaşların piknik yapmak için mesire alanlarına gelmediğini ifade eden İşletmeci Burak Bulut, “Karaçay mesire alanında bulunan canların soğuk hava olması ve korona virüs nedeniyle insanların piknik için gelmemeleri sebebiyle açlık sıkıntısı yaşıyorlar. Havalar soğuk ve bu canlar sürekli açta kalıyor birçok vatandaşımız ve kurumumuz duyarlı ancak yeterli değil. Bu alanda 150 civarında kedi barınıyor. Bunun gibi üç alanda daha kedilerimiz var. Biz bunlara elimizden geldiği kadar destek oluyoruz, doyurmaya çalışıyoruz fakat yeterli olamıyoruz. Özellikle cumartesi ve pazar günleri sokağa çıkma yasağı olması nedeniyle buradaki canlar ilgisiz alakasız ve haliyle aç kalıyorlar. Bizim buradan Osmaniyeli hemşerilerimizden ricamız kedilere ilgi göstermeleridir. Buraya temiz hava almaya gelirken onlara bir kap yemek bir kap su getirmeleri onları doyuracaktır. Sayısı itibari ile çok fazla, üreme mevsimi 2 ay oldu geçeli ama yavru kediler çok fazla bundan dolayı herkesten destek bekliyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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