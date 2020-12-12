Amanoslarda bulunan PKK’ya ait sığınak imha edildi

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı’nca Amanoslar bölgesinde devam eden Yıldırım5 operasyonu kapsamında bölücü terör örgütünün kullandığı sığınak imha edildi.
Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Komando Özel Harekât timleri tarafından Amanoslar bölgesinde sürdürülen Yıldırım5 operasyonu kapsamında bölücü terör örgütünün kullandığı sığınak içerisinde mühimmat ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler Cumhuriyet Savcılığının talimatları doğrultusunda bulunduğu yerde imha edildi.
Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı’nca terörle mücadele kapsamında sürdürülen operasyonların aralıksız devam edeceği belirtildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.