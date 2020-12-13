Osmaniye’de kumarhaneye çevrilen eve polis baskını

Osmaniye’de kumarhaneye çevrilen eve polis ekipleri baskın düzenledi. Baskında 13 şahsa sosyal mesafe ve sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı toplamda 40 bin 950 lira idari para cezası uygulandı.



Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri Osmaniye merkez Rızaiye Mahallesi 10028 Sokak'ta bulunan bir evde kumar oynatıldığı yönünde ihbar aldı. Yapılan baskında içeride kumar oynatıldığını gören ekipler, 13 şahsa yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe, maske ve sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı toplamda 40 bin 950 lira idari para cezası uyguladı.

Gözaltına alınan şüphelilerden A.B., B.G. ve N.Ş. hakkında kumar oynatmak ve yer temin etmekten adli işlem başlatıldı.

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