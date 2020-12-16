Osmaniye'de PKK/KCK operasyonu: 4 gözaltı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün eylemleriyle faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde, terör örgütü PKK/KCK üyesi oldukları ileri sürülen şüphelilerin, bulunduğu adreslere operasyon düzenledi. Özel harekat timlerinin de katıldığı operasyonda, Suriye uyruklu H.Y, M.M.S, C.S ve B.B. yakalanarak gözaltına alındı. Polis, ev ve iş yerlerinde arama yaparken şüpheliler sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2020-12-16 09:37:45
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