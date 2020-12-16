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İş adamı Yusuf Yamanlar; “Virüse inat yatırım yapmaya devam ediyoruz” Yamanlar, Başkent Ankara’da hizmete girecek olan Golden Bull Butcher ile onlarca kişiye istihdam sağlayacaklarını söyledi

İHA

İş adamı Yusuf Yamanlar; “Virüse inat yatırım yapmaya devam ediyoruz” Yamanlar, Başkent Ankara’da hizmete girecek olan Golden Bull Butcher ile onlarca kişiye istihdam sağlayacaklarını söyledi

Yusuf Grup Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Yamanlar, Başkent Ankara’da hizmete girecek olan Golden Bull Butcher ile onlarca kişiye istihdam sağlayacaklarını belirterek, “Virüse inat yatırım yapmaya devam ediyoruz” dedi.
Pandemi sürecinden ülke olarak daha da güçlenmiş bir şekilde çıkacağımıza inandığını belirten Yusuf Yamanlar, “Özverili çalışma ve birlik beraberlik anlayışı içinde bugüne kar karşımıza çıkan her zorluğu atlatmayı başarmış bir milletiz. Sağlam ve kadim köklere sahip bir millet olarak bu zorlu sürecin üstesinden de gelerek yolumuza daha da güçlenmiş olarak devam edeceğiz” dedi.
Hizmet sektörünün salgın sürecinde en fazla sıkıntı yaşayan sektör olduğunu da belirten Yamanlar, dolayısı ile alınan tedbirler ve verilen destekler noktasında gözetilmesi gerektiğini vurguladı. Yamanlar, “ Hizmet sektörü krizde en çok kayıp yaşayan sektör olarak ivme kaybetmeye devam ediyor. Ama cumhurbaşkanımızın son açıkladığı tedbirlerden de anlaşıldığı üzere destek paketinden en fazla yararlanması gereken sektör olduğu da belirgin olarak karşımızda duruyor. Bu durumda en fazla desteği ve teşviki hak eden de hizmet sektörüdür. İş dünyası ve hizmet sektörü olarak bu günler bittiğinde her türlü hazırlığımızı tamamlamış olarak halkımızın karşısına çıkmak istiyoruz. Halen paket servis ve gel al servis olarak hizmetlerimiz sürmekte olsa da çalışanlarımızın haklarını korumalıyız. Otomotiv sektöründeki yatırımlarımızın yanında hizmet sektöründeki yatırımlarımıza da hız kesmeden devam etme kararı aldık. Bu bağlamda üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız” açıklamalarında bulundu.

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