Osmaniye’de karantinaya alınan mahalle ve sitede sağlık çalışanları muaf tutuldu

Osmaniye'de yeni tip korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında bir sokak ve bir site karantinaya alınırken sağlık çalışanları karantina dışında tutuldu.

Osmaniye’de korona virüs tedbirleri kapsamında bulaşın önlenmesini sağlamak amacıyla Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 8036 sokak ile Karaçay Mahallesi Karabekir Caddesinde bulunan bir site 10 gün süreyle karantinaya alındı. Çalışan sağlık personelleri ise karantinadan muaf tutuldu.

Osmaniye Valiliği'nden yapılan açıklamada, “İlimiz Merkez İlçe Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde bulunan Işık Apartmanı 8 Blok ile Esen Sitesi 5 Blok, Hasan Çiçek Apartmanı 2 blokun bulunduğu 8036 sokakta son 10 gün içerisinde 13 pozitif vaka ve bunların temaslısı 21 kişi tespit edilmiştir. Ayrıca Karaçay Mahallesinde Kazım Karabekir Caddesi No: 179’da bulunan 5 bloktan oluşan Akasya Sitesinde son 10 gün içerisinde 19 pozitif vaka ve bunların temaslısı 10 kişi tespit edilmiştir. Bulaşın önlenmesini sağlamak, halk sağlığını korumak ve korona virüs (Covid19) salgının kontrol altına almak amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. Maddeleri gereğince 16 Aralık 2020 tarihinden itibaren ikinci bir emre kadar 8036 sokak ile Akasya sitesinin karantinaya alınmasına karar verilmiştir” denildi.

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