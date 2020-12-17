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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmaniye’de aranan 4 kişi uygulamada yakalandı

İHA

Osmaniye’de aranan 4 kişi uygulamada yakalandı

Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ilçenin değişik noktalarında gerçekleştirilen uygulamalarda aranan 4 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede huzur ve güvenin tesisi için belirli noktalarda uygulama yaptı. Yapılan GBT sorgularında çeşitli suçlardan aranması olan 4 şahıs yakalanırken 10 kişiye adli işlem, 51 kişiye 160 bin 650 lira idari para cezası kesildi.
İş yeri, üst ve araç aramalarında da 4 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız tüfek, 409 fişek, 11 gram kannabionid ile 2,5 gram metamfetamin ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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