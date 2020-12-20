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Osmaniyespor FK - Çarşambaspor: 0-0

DHA

Osmaniyespor FK - Çarşambaspor: 0-0


İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- STAT: 7 Ocak
HAKEMLER: Burak Akdağ (xx), Şaban Karaderili (xx), Gökhan Yüksel (xx)
OSMANİYESPOR FK: Mesut Balkan (xxx)- Gencay Erten(xx)(Dk.79 Atakan Ekiz), Halil İbrahim Cenik (xx)(Dk.52 Fatih Taşdelen), Tolga Şahin (x), Kerim Bölük (xxx), Erkan Çam (xx), Yavuz Koç (xx), Tayfun Sabri Gümüşoğlu (xx), Hakkı İsmet Şimşek (x)(Dk.63 Sırat Yeşilördek), Bekir Can Kara (xxx), Onur Kızıltaş (xx) 
ÇARŞAMBASPOR: Kadir Kahvecioğlu (xx)- Oğuzhan Yıldırım (xx), Serhan Yılmaz (xx)(Dk.68 Selahattin Seyhun), Kemal sabri Bayraktar (xx), Veysel Kılınç (xx)(Dk.68 Hasan Küçük), Aykut Topal (xx), Abdulkadir Yıldırım (xx), Murat Kürüm (xx)(Dk.88 Muhammet Can Öztürk), Erhan tatlıdil (xx), Muhammet Mustafa Doğan (xx), Abdulsamet Can (xx)(Dk.45+ Metehan Genç)
SARI KARTLAR: Tolga Şahin, Yavuz Koç (Osmaniyespor), Serhan Yılmaz, Hasan Küçük (Çarşambaspor)Misli.com 3'üncü Lig 3'ücü grup 14'üncü hafta karşılaşmasında Osmaniyespor FK, sahasında ağırladığı Çarşambaspor ile golsüz berabere kaldı.DHA-Spor Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2020-12-20 15:36:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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