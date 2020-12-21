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Kadıoğlu: Hiçbir diyet veya besin takviyesi Covid-19’u önleyemez"

İHA

Kadıoğlu: Hiçbir diyet veya besin takviyesi Covid-19’u önleyemez"

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Bircan Ulaş Kadıoğlu “Covid19 salgını sırasında sağlıklı bir diyetin sürdürülmesi gerekir. Sağlıklı bir diyetin sürdürülmesi, güçlü bir bağışıklık sistemini desteklemek için önemlidir. Hiçbir diyet veya besin takviyesi Covid19’u önleyemez” dedi.
Korona virüs salgını etkisini sürdürürken beslenme konusunda önemli açıklamalarda bulunan Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Bircan Ulaş Kadıoğlu, pandemi döneminde bağışıklık sistemini nasıl güçlendirmesi gerektiğini ve bu enfeksiyonla mücadele edebilmek için gerekli olan besinler hakkında bilgiler verdi. Korkut Ata Üniversitesi’nin sosyal medya hesaplarında da canlı olarak verilen programın moderatörlüğünü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alpaslan Dayangaç yaptı.

“Sağlıklı beslenme bağışıklık sistemini güçlendiriyor”
Korona virüsü tek başına engelleyecek bir gıdanın olmadığına dikkat çeken Kadıoğlu, “Korona virüsün bulaşmasını tek başına engelleyebilecek veya tedavi edebilecek herhangi bir gıda olmasa da sağlıklı ve dengeli beslenmenin, fiziksel aktivite ve düzenli uyku ile beraber bağışıklık sistemini güçlendirdiği kanıtlanmıştır. Pandemi süresince sosyal izolasyon hijyen kurallarına uymak yeterli ve dengeli beslenmek büyük önem taşımaktadır. Enfeksiyon hastalıkları varlığında veya öncesinde sağlıklı olabilmek için yeterli ve dengeli beslenme önemlidir. Enfeksiyonlar, özellikle buna yüksek ateş de eşlik ediyorsa, vücudun enerji ve besin ögesi gereksinimi artmaktadır. Bu nedenle, COVID19salgını sırasında sağlıklı bir diyetin sürdürülmesi gerekir. Hiçbir diyet veya besin takviyesi COVID19 enfeksiyonunu önleyemez. Sağlıklı bir diyetin sürdürülmesi güçlü bir bağışıklık sistemini desteklemek için önemlidir” diye konuştu.

“E vitamini bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde etkili”
Bağışıklık sistemini güçlendiren ve enfeksiyonla mücadele edebilmek için gerekli besin ögelerinden de bahseden Dr. Öğretim Üyesi Bircan Ulaş Kadıoğlu, “A, C, D ve E vitamini, selenyum ve çinko mineralleridir. Seçilecek gıdaların protein, lif, vitamin, mineral ve antioksidanlardan zengin olması dengeli beslenme yönünden büyük önem taşımaktadır. Bağışıklık sistemini güçlendirici özelliği olan A ve C vitamini gibi antioksidan vitaminlerden zengin, havuç, brokoli, kabak, lahana, karnabahar, maydanoz gibi sebzelerin yanı sıra kış aylarında bolca bulunan portakal, mandalina, elma gibi meyvelerin tüketimi önemlidir.
E vitamini de bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde etkilidir. E vitaminin iyi kaynakları olan; yeşil yapraklı sebzeler, kuru baklagiller ve fındık, ceviz gibi yağlı tohumlardır” dedi.

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