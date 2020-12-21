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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alacağını istediği arkadaşının eşi, tahralı saldırıda bulundu

DHA

Alacağını istediği arkadaşının eşi, tahralı saldırıda bulundu


OSMANİYE, (DHA) OSMANİYE'de S.E. (40) adlı esnaf kadın, alacağını istediği arkadaşının eşi H.A. tarafından tahra ile darbedildiğini öne sürdü. Başından aldığı yaraya 14 dikiş atılan ve vücudunda morluklar oluşan S.E., darp raporu alıp, H.A.'dan şikayetçi oldu. H.A.'nın gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldığını, bu nedenle can güvenliğinin olmadığını söyleyen S.E., "Dışarı çıkamıyorum, iş yerimi açamıyorum. Tekrar darbedilmekten korkuyorum" dedi.
İddiaya göre esnaf S.E., 2 yıl önce iş yerinde tanıştığı G.A. ile yakın arkadaş oldu.
Bir süre sonra ev almak isteyen arkadaşına, borç olarak 2 tam altın verdi. Bir yıl önce yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle G.A.'dan borç verdiği altınları isteyen S.E. iddiasına göre sürekli oyalandı. Yine iddiasına göre, geçen hafta alacağını istemek için gittiği G.A.'nın evinde, arkadaşının eşi H.A. tarafından tahra ile darbedildi.
SALDIRGAN SERBEST BIRAKILDI
Yaşadıklarını anlatan S.E.,"Kapıyı arkadaşımın eşi H.A. açtı. Kolumdan tutarak beni çekti kendimi zor kurtardım. Arkamı dönüp dışarı çıkarken bu defa başıma birkaç kez tahrayla vurdu. Bir genç yardımıma koştu ve beni hastaneye kaldırdılar. İki gün hastanede yattım. Saldırgandan şikayetçi oldum ancak şahsı gözaltına aldıktan sonra serbest bıraktılar" dedi.
'DIŞARI ÇIKAMIYORUM'
Saldırganın ceza almadığı için can güvenliği bulunmadığını ileri süren S.E., "Dışarı çıkamıyorum, iş yerimi açamıyorum. Tekrar darbedilmekten korkuyorum. Başımın sağ ve sol taraflarında 7'şer dikiş, omuzumda ezikler, morluklar var. Saldırgan elini kolunu sallayrak rahat bir şekilde geziniyor. Devletimiez sesleniyorum, lütfen yardımcı olsunlar" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2020-12-21 12:12:49

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