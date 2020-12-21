İstanbul Hairline CEO’su Gülşen Şener: “Çalışanlarımızı düzenli aralıklarla PCR testinden geçiriyoruz”

İstanbul Hairline CEO’su Gülşen Şener, korona virüs sürecinde maksimum sağlık ve hijyen kuralları gereği çalışanları düzenledi olarak PCR testlerinden geçirdiklerini söyledi.

Saç ekiminde 10 yıldan fazla tecrübe ile müşteri odaklı hizmet sunduklarını ifade eden Şener, “Kliniğimizde yapılan işlemler sadece işin ehli uzmanlar tarafından yapılmaktadır. Çalışanlarımıza düzenli yapılan PCR testleri ile sağlıklı olduklarından emin oluyoruz. İşlemler steril ortamda ve uygun ekipmanlar kullanılarak yapılmaktadır” dedi.

Saç ekimine başlamadan önce yaptıkları işlemleri anlatan İstanbul Hairline CEO’su Gülşen Şener “Saç ekimi operasyonundan önce test yapılması şarttır. Hastalara yapılması gereken kan testlerini, kliniğimizde yapıyoruz. Yapılan testler ile saç ekimi operasyonuna uygunsuzluk içerecek, hiçbir etken olmaması durumunda hasta operasyona alıyoruz. Saç ekim operasyonu için günlük belli kotada hasta alabiliyoruz” diye konuştu.



Saç ekiminin hangi durumlarda kimlere yapılabileceğine ilişkin de bilgiler veren Şener, sözlerini şöyle tamamladı;

“Sağlık durumu saç ektirmeye müsait olan ve bölgesel saç dökülmesi olan herkes saç ekimi yaptırabilir. Kişilerde farklı nedenlerle bölgesel veya saçın tamamı dökülebilir. Bunun çeşitli nedenleri vardır. Başlıca nedenler, genetik, ilaç yan etkileri, saç kıran, sedef hastalığı, kaza sonucu doku hasarı stres olabilir. Saç ekiminde uygulanan teknikler; FUE Tekniği, Safir FUE Tekniği ve DHI Tekniğidir. Hangi tekniğin uygulanacağı muayene sırasında uzman ile birlikte belirlenir. Teknolojinin de gelişmesi ile birlikte saç ekiminde yüzde 99 oranında başarıya ulaşabiliyor.”

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