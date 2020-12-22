'Kuraklık bal üretimini yüzde 40 azalttı'

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Kuraklık bal üretimini yüzde 40 azalttı'

DHA

'Kuraklık bal üretimini yüzde 40 azalttı'


İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Emin Gaffaroğlu, havaların kurak gitmesi dolayısıyla bal üretiminde düşüş yaşandığını belirterek, "Normal şartlarda bölgemizde binbin 500 ton civarında bal üretimi yapılırken, bu oran kuraklık nedeniyle yüzde 30-40 kayba neden oldu" dedi.
Havaların mevsim normallerinde gitmesi durumunda arının çok daha verimli olduğuna dikkat çeken Başkan Gaffaroğlu, "Hatta sadece arı değil, hayvancılık yapan üretici, ekin eken çiftçilerimiz de daha randımanlı bir dönem geçiriyorlar. Arılarda özellikle mevsimsel olarak belirli dönemlerde salkım oluşturması gerekiyor. Yani arının uzun yaşaması için dinlenmesi lazım. Arı kovandan çok çıktığı zaman 20 ile 40 gün arasında bir ömrü var. Kış aylarında biz 8 ay olarak değerlendiriyoruz bunu ama bölgemizde 8 ayı bırakın kışı hiç bulamıyoruz. Bu tip mevsimsel olumsuzluklar arıcılarımızı etkilemektedir. Kurak geçen bu dönemlerde arılar kovandan dışarı çıkıyor, güç kaybediyor. Çıktığı zaman yemeye daha fazla ihtiyacı oluyor, dışarıda bir şey bulamıyor ve bu seferde içerideki balı tüketiyor" dedi.
Bu mevsimde arıların yavrulama yaptığında bal oranının sürekli takip edilmesi gerektiğini vurgulayan Gaffaroğlu, bu dönemde tüketimin çok fazla olacağı için bal oranının düşebileceğini, dışardan beslemenin yapılması gerektiğini söyledi. Osmaniye il sınırları içerisinde birliğe aktif olarak kayıtlı 600 arıcının olduğunu ifade eden Emin Gaffaroğlu, şöyle konuştu:
"Bölgemizde ortalama binbin 500 ton civarında bal üretimi yaptığımızı düşünüyoruz. Çukurova arıcısı şeker kullanmadığı için organik ballar üretmektedir. Ama, mevsimsel olumsuzluklar, havaların kurak gitmesi arıcıların üretimini çok büyük miktarda düşürmüştür. Yüzde 30-40 oranda bir üretim kaybı oluşmuş durumda ve şu anda 600-700 ton üretim elde edildi. Şu anda arıcılarımız arılardan yeterli anlamda randıman alamamaktalar. Ayrıca mevsimsel anormallikler arılarda güç kaybına neden olmakta, kayıplar oluşmaktadır." 
Arı Yetiştiricileri Birliği üyesi Veteriner Hekim Bünyamin Akın ise kurak geçen kış aylarında, yağış olmaması sebebiyle ve bununla birlikte arı paraziti olarak bilinen 'varroa' nedeniyle arı kayıplarını daha da arttırdığını söyledi. Bu dönemde arıcıların özellikle 'varroa' ilaçlamasına dikkat etmelerini isteyen Akın, "Osmaniye Arıcılar Birliği ile beraber bilgilendirme amaçlı, Çukurova Üniversitesi ve Osmaniye Belediyesi ile beraber koordineli videolar çekeceğiz ve arıcılarımızla paylaşacağız. Şu dönemde en önemli mücadele ise 'varroa' mücadelesidir" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2020-12-22 08:33:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yılbaşı hindileri el yakıyor Osmaniye’de görücüye çıkan yılbaşı hindileri 150 ila 250 lira arasında satılıyor
YEREL HABERLER Yılbaşı hindileri el yakıyor Osmaniye’de görücüye ...
İstanbul Hairline CEO’su Gülşen Şener: “Çalışanlarımızı düzenli aralıklarla PCR testinden geçiriyoruz”
YEREL HABERLER İstanbul Hairline CEO’su Gülşen Şener: ...
Alacağını istediği arkadaşının eşi, tahralı saldırıda bulundu
YEREL HABERLER Alacağını istediği arkadaşının eşi, tahralı saldırıda ...
Kadıoğlu: Hiçbir diyet veya besin takviyesi Covid-19’u önleyemez"
YEREL HABERLER Kadıoğlu: Hiçbir diyet veya besin takviyesi ...
Osmaniyespor FK - Çarşambaspor: 0-0
YEREL HABERLER Osmaniyespor FK - Çarşambaspor: 0-0
3. Lig: Osmaniyespor FK: 0 - Çarşambaspor: 0
YEREL HABERLER 3. Lig: Osmaniyespor FK: 0 - Çarşambaspor: 0
Emekli öğretmen, sokak kedisini tedavi ettirdi
YEREL HABERLER Emekli öğretmen, sokak kedisini tedavi ettirdi
Osmaniye İl Sağlık Müdürü Öznavruz: "Covid-19’u yenen vatandaşlarımızı plazma bağışına davet ediyorum"
YEREL HABERLER Osmaniye İl Sağlık Müdürü Öznavruz: "Covid-19’u yenen ...
Osmaniye'de Covid-19 tedbirlerini ihlal eden 8 kişiye 25 bin 200 lira ceza
YEREL HABERLER Osmaniye'de Covid-19 tedbirlerini ihlal eden 8 kişiye ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X