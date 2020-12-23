Otomobilin çarptığı 'Garip'e tedavi, kaçan sürücüye tepki



İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE'de hayvansever Neslihan Akıncı´nın beslediği 'Garip' isimli yavru sokak köpeği otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Acılar içerisindeki köpeği Hayvan Hakları Federasyonu'nun (HAYTAP) kliniğine götüren Akıncı, hayvana çarptıktan sonra yoluna devam eden sürücüye tepki gösterdi. HAYTAP Osmaniye İl Temsilcisi Ali Laçinbala, bu tür kazalarda sürücülerin kaçmak yerine, yaralı sokak canlarına sahip çıkmalarını istedi.

Kent merkezine yaklaşık 11 kilometre uzaklıktaki Cevdetiye beldesinde otomobilin çarptığı yavru sokak köpeği, ağır yaralandı. Hayvansever Neslihan Akıncı, bakımı ve beslemesini üstlendiği köpeğin tedavisi için HAYTAP Osmaniye İl Temsilciği'ne ulaştı. Akıncı, yaralı köpeğin tedavisini sağladı. Köpeğe çarpan sürücünün kaçtığını ifade eden Neslihan Akıncı, "Nereye başvurduysam hiçbir yerden yardım alamadım. Daha sonra HAYTAP'a ulaştım, hemen ilgilendiler ve tedavisine başlandı. HAYTAP´a bu hizmetinden dolayı teşekkür ederim" dedi.

Operasyonu gerçekleştiren Veteriner Hekim Ali Laçinbala ise 4 aylık olduğu tahmin edilen yaralı köpeğin çekilen röntgen filminde patilerinde kırık tespit edildiğini belirterek, "Bölgede 12 santimlik açık yara vardı. 17 dikişle deri bütünlüğünü sağladık. Açık yara tedavisi bitiminden sonra kırık kemikler için atel tedavisi düşünüyoruz. Pire gözlemlediğimiz köpeğe tedavinin yanında paraziter ilaçlama da yaparak geçici yuvasına teslim ettik" diye konuştu.

'BU CANLAR EŞYA SINIFINDAN KALBİ ATAN BİR CANLIYA DÖNÜŞSÜN'

Bu tür kazalarda sürücülerin kaçmak yerine, yaralı sokak canlarına sahip çıkmasını isteyen Laçinbala, "Çarpıp kaçmışlar ve bu yaralı yavrunun acılarını HAYTAP onarmaya çalışıyor. Kazadır olabilir. Ama bir bakmak gerek, gerideki canlıya şifa aramak, yaptığımızın sonuçlarını kabullenmemiz gerek. Bizler çarpıp kaçanların sorumluluğunu yerine getirmeyen şoförlerden dolayı hayvan hakkı savunamaz olduk. Her hafta onlarca canın trafik kazası geçirerek can çekiştiğini görüyoruz. Duyarsız bir şoförün kabahatini bir üniversite öğrencisi veya torunlarına harçlık biriktiren bir nene karşılamamalı. Artık yorulduk. Yetkililere sesleniyorum. Hayvan Hakkı Yasası değişsin insanlar yaptıkları eylemlerin sonuçlarına katlansınlar. Bu canlar eşya sınıfından kalbi atan bir canlıya dönüşsün" dedi.DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2020-12-23 08:13:33



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