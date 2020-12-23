Koronadan hayatını kaybeden yaşlı adam için online mevlit okutuldu Osmaniye'de 78 yaşında Ahmet Yılmaz'ın yakınları, aile bireyleriyle yaptıkları uzaktan bağlantıyla canlı yayında mevlit okuttu

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Osmaniye'de yeni tip korona virüs (Covid19) nedeniyle hayatını kaybeden 78 yaşında Ahmet Yılmaz'ın yakınları, aile bireyleriyle yaptıkları uzaktan bağlantıyla canlı yayında mevlit okuttu.

Osmaniye’de korona virüsten hayatını kaybeden 78 yaşında Ahmet Yılmaz'ın yakınları bulaşın önlenmesi amacıyla uygulanan tedbirler kapsamında mevlit okutamadıkları için farklı bir çözüm yolu buldular. Aile bireyleriyle uzaktan bağlantı kuran aile, canlı yayınla Yılmaz’ın anısına mevlit okuttu.

Kur'anı Kerim okunduğu ve duanın yapıldığı mevlit programına Türkiye'nin farklı illerinde ve Almanya’da ikamet eden aile yakınları katıldı. Hayatını kaybeden Ahmet Yılmaz'ın kardeşi Osman Yılmaz, korona virüs salgını sebebiyle internet üzerinden mevlit okuttuklarını söyledi.

Taziye evinde bir araya gelemedikleri yakınları ve aile dostlarıyla mevlit programında buluştuklarını, acılarını paylaştıklarını anlatan Yılmaz, salgında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Osmaniye Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybeden Ahmet Yılmaz'ın cenazesi, belediye görevlilerince korona virüs tedbirler kapsamında asri mezarlığa defnedildi.

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