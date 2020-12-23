18 yıl hapis cezasıyla aranan firari Osmaniye'de yakalandı

Meteoroloji'den iki bölgeye önemli uyarı! Sağanak ve kar

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Osmaniye’de, hakkında silahlı yağma suçundan kesinleşmiş 18 yıl 3 ay 30 gün hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), silahlı yağma suçundan aranan A.K. isimli şahsın Sumbas ilçesinde olduğu bilgisine ulaştı. İlçeye bağlı Yazıboyu köyüne düzenlenen operasyonla şahıs saklandığı evde kıskıvrak yakandı.

Gözaltına şahsa, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi tarafından “Silahlı Yağma” suçundan 18 yıl 3 ay 30 gün hapis cezası verildiği öğrenildi.

Adli makamlara sevk edilen A.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.