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İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE'de, iki TIR'ın çarpıştığı kazada sürücülerden 1'i hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

Kaza, OsmaniyeGaziantep E90 otoyolu Şekerdere Viyadükü yakınlarında meydana geldi. Adana yönünden Gaziantep'e doğru giden Ali Demir yönetimindeki 06 AGH 43 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önünde ilerleyen Hikmet Aygün'ün kullandığı 64 NR 028 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada araç içerisinde sıkışan Ali Demir olay yerinde hayatını kaybederken, diğer sürücü Hikmet Aygün ise yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza nedeniyle kapanan yolda uzun araç kuyruğu oluşurken, TIR'ların çekici ile olay yerinden kaldırılmasının ardından otoyol tekrar trafiğe açıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2020-12-23 19:31:51



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