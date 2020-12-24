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Küçük Eymen, Bakan Soylu'dan istediği muhabbet kuşuna kavuştu

DHA

Küçük Eymen, Bakan Soylu'dan istediği muhabbet kuşuna kavuştu


İbrahim EMÜL/OSMANİYE,(DHA)OSMANİYE´de yaşayan küçük Eymen, beslediği kaplumbağasını annesi, başkasına verince sosyal medyadan üzüntüsünü belirttiği paylaşımında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu´dan muhabbet kuşu istedi. Bakan Soylu'nun talimatı ile evine giden polisler tarafından Eymen'e muhabbet kuşu verilirken, çocuğun büyük mutluluk yaşadığı anlara ait görüntüler, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hasabından paylaşıldı.
Osmaniye'de yaşayan Eymen isimli çocuk, evde beslediği kaplumbağasını, annesi başkasına verince üzüntüsünü dile getiren konuşma yapıp sosyal medyaya yükledi. Küçük Eymen, daha sonra sosyal medya hesabından mesaj yazarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu´dan muhabbet kuşu istedi. Bakan Soylu, Eymen'in isteğini Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği´ne iletti. Polis ekipleri de temin ettikleri muhabbet kuşunu, kafesiyle birlikte Eymen´e hediye etti. İsteğinin yerine getirilmesinden dolayı çok mutlu olduğunu anlatan Eymen, polislere ve Bakan Soylu´ya teşekkür etti.
'ARTIK ARKADAŞLIK EDECEK MİNİK BİR DOSTU VAR'
Eymen'in muhabbet kuşuna kavuştuğu anlara ait görüntüler Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) sosyal medya hasabından paylaşıldı. EGM tarafından yapılan paylaşımda, "Duyarlılığı ve hayvan sevgisi ile örnek olan Eymen'in özel isteğini, Sayın Bakanımız Süleyman Soylu'nun talimatıyla Osmaniye Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğimiz yerine getirdi. Artık ona arkadaşlık edecek minik bir dostu var" denildiDHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2020-12-24 01:03:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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