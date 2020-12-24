Vali Yılmaz: “GAMER ile olaylara daha hızlı müdahale ediliyor”

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, birimler arasında koordinasyonu sağlamak maksadıyla oluşturulan İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) ile kurumlar arasındaki koordinasyonun daha sağlıklı ilerlediğini ve olaylara hızlı müdahale edildiğini söyledi.

İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi 4. İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Erdinç Yılmaz başkanlığında yapıldı. GAMER’den Sorumlu ve İl Sosyal Etüt ve Proje Müdür Vekili Guddusi Arık’ın yaptığı sunumla başlayan programda GAMER’in oluşum yapısı, işleyişi ve 1 Ocak 2020 ile 30 Kasım 2020 tarihleri arasında Osmaniye’de meydana gelen ve İçişleri Bakanlığı Merkez GAMER’e bildirilen olay istatistiği hakkında bilgiler verildi.

Toplantıda konuşan Vali Yılmaz ise, “Kamu düzeni ve güvenliğini, bireylerin temel hak ve özgürlüklerini, toplumun güven ve huzurunu temin etmeye yönelik hizmetleri yürüten birimler arasında koordinasyonu sağlamak maksadıyla oluşturulan GAMER ile birlikte bilginin tek merkezde toplanması kurumlar arasındaki koordinasyonun daha sağlıklı ilerlemesini ve olaylara daha hızlı müdahale edilmesini sağlamaktadır” diye konuştu.

Toplantıya Vali Yılmaz’ın yanı sıra İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Tombul, İl Emniyet Müdür Vekili Asayiş Şube Müdürü Komiser Serhat Çelik, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Hakkı Gerek, İl Göç İdaresi Müdürü Mahmut Kurtuluş, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Serhat Bulut, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Guddusi Arık katıldı.

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