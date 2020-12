Destek paketi Osmaniye’de esnafa can suyu oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Covid19 salgınından dolayı açıklanan destek paketi Osmaniyeli esnaf için can suyu oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladığı destek paketi Osmaniye’deki esnafı memnun etti. Berberler Kuaförler ve Güzellik Salonu Odası Başkanı Ali Bebek paketin esnaflar için can suyu özelliği taşıdığını söyledi.

Destek paketinin esnafın derdin dermen olacağını belirten Bebek, “Osmaniye’de faaliyet gösteren 377 berber, kuaför ve güzellik salonu açıklanan paket kapsamında aylık 500 TL kira desteği alacak. Osmaniye esnafı için miktar küçükte olsa can suyudur. Meslektaşlarımızın dertlerine derman olacak birikmiş olan borçlarını ödeyebilecek günlük ihtiyaçlarını giderebileceği bir destek. Tüm dertlerimizi bitirecek bir destek miktarı değil İsteriz ki daha fazla olsun. Devletimiz şükürler olsun ki esnafımıza destek veriyor. Cumhurbaşkanımıza ve teşkilatına teşekkür ederiz” diye konuştu.

