Ünlü Blogger Burak Özkoçak: “Yeni dünya, dijital medya ile şekilleniyor”

Ünlü Blogger Burak Özkoçak, yeni dünyanın internet ve dijital medya üzerinden şekillendiğine dikkat çekerek, sosyal medyanın bu anlamda çok etkili şekilde öne çıktığını söyledi.

Günümüzde marka değeri arzeden kişi ya da firmaların hedef kitleye ulaşmanı sağlayan en etkili yolun sosyal medyadan geçtiğini vurgulayan Burak Özkoçak, “Sosyal medya devletlerin, kurumların, markaların hatta bireylerin en önemli tanıtım arenasıdır. Eğer ekonomik değeri olan bir ürün ve markanız varsa pazarlama çok önemlidir. Pazarlamanın da en etkili aracı dijital ortamlardaki medya organlarıdır. Bu medya ortamlarının başında da Instagram gelmektedir. Influencer ve bloggerlar sosyal medya tanıtımlarında hedef kitlenize ulaşmak için kullanabileceğiniz en etkili enstrümanlardır” dedi.

Web siteleri, DVD’ler ve video oyunlarının da yeni medyanın önemli ayakları arasında karşımıza çıktığını hatırlatan ünlü blogger Özkoçak, “Çünkü yeni medya dijital üzerinden şekillenmektedir. Haber ve bilgi verme işi medyanın en önemli görevleri arasındadır. Medya aracılığı ile bilgi birikimimizi artırırken aynı zamanda yönlendirme de yapar. İşte bu özelliği markalar ve ürünler için bulunmaz bir nimettir. Sosyal medya, insanları toplumsal hayatın rutinlerinden kurtarıp güzel ve hoş vakit geçirmelerine yardımcı olur. Hatta kamuoyu oluşturmakta da toplumun vicdanı olma görevini üstlenmiştir” şeklinde konuştu.

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