Osmaniye’de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmaniye’de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

İHA

Osmaniye’de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen DEAŞ operasyonu kapsamında Suriye'deki çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 3 şahıs gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve yılbaşı öncesinde meydana gelebilecek sansasyonel eylemlerin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Suriye'deki çatışma bölgeleri ile irtibatlı olarak faaliyet gösteren şahısların tespitine ve engellenmesi için operasyon düzenledi. Operasyonda Suriye'de bulunduğu süre içerisinde DEAŞ terör örgütü içerisinde emir düzeyinde faaliyet gösteren Suriye uyruklu M.M. ile silahlı savaşçı olarak faaliyette bulunan Y.A. ile H.Ş. isimli şüpheliler gözaltına alındı.
Şüphelilerin ikametgâhlarından yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyalin ele geçirildiği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Osmaniye’de kumar oynayan 12 kişiye 47 bin 600 lira ceza
YEREL HABERLER Osmaniye’de kumar oynayan 12 kişiye 47 bin 600 lira ...
Düziçi’nde damperi açılan kamyon EDS direğini yıktı
YEREL HABERLER Düziçi’nde damperi açılan kamyon EDS direğini yıktı
Vali Yılmaz: "Kurallarımız çok basit; maske, mesafe ve temizlik"
YEREL HABERLER Vali Yılmaz: "Kurallarımız çok basit; maske, mesafe ...
Ünlü Blogger Burak Özkoçak: “Yeni dünya, dijital medya ile şekilleniyor”
YEREL HABERLER Ünlü Blogger Burak Özkoçak: “Yeni dünya, dijital ...
Destek paketi Osmaniye’de esnafa can suyu oldu
YEREL HABERLER Destek paketi Osmaniye’de esnafa can suyu oldu
Vali Yılmaz: “GAMER ile olaylara daha hızlı müdahale ediliyor”
YEREL HABERLER Vali Yılmaz: “GAMER ile olaylara daha hızlı müdahale ...
Çalıntı malzemeler hırsızlık şüphelisinin evinde bulundu
YEREL HABERLER Çalıntı malzemeler hırsızlık şüphelisinin evinde ...
Çaldığı motosiklet ve eşyaları evinde saklamış Osmaniye’de hırsızlık yapan şahıs evinde gözaltına alındı
YEREL HABERLER Çaldığı motosiklet ve eşyaları evinde ...
Küçük Eymen, Bakan Soylu'dan istediği muhabbet kuşuna kavuştu
YEREL HABERLER Küçük Eymen, Bakan Soylu'dan istediği muhabbet kuşuna ...
Bakan Soylu Osmaniyeli Eymen’e kuş hediye etti Eymen, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan istediği muhabbet kuşuna kavuştu
YEREL HABERLER Bakan Soylu Osmaniyeli Eymen’e kuş hediye etti Eymen, ...
Aynı yönde ilerleyen iki TIR çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Aynı yönde ilerleyen iki TIR çarpıştı: 1 ölü, 1 ...
Osmaniye’de otoyolda kaza: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Osmaniye’de otoyolda kaza: 1 ölü, 1 yaralı
18 yıl hapis cezasıyla aranan firari Osmaniye'de yakalandı
YEREL HABERLER 18 yıl hapis cezasıyla aranan firari Osmaniye'de ...
Osmaniye’de kumar oynayan 6 kişiye 34 bin lira ceza
YEREL HABERLER Osmaniye’de kumar oynayan 6 kişiye 34 bin lira ceza
Koronadan hayatını kaybeden yaşlı adam için online mevlit okutuldu Osmaniye'de 78 yaşında Ahmet Yılmaz'ın yakınları, aile bireyleriyle yaptıkları uzaktan bağlantıyla canlı yayında mevlit okuttu
YEREL HABERLER Koronadan hayatını kaybeden yaşlı adam için online ...
Türkiye'ye kaçak giren 4 PKK/YPG şüphelisine gözaltı
YEREL HABERLER Türkiye'ye kaçak giren 4 PKK/YPG şüphelisine gözaltı
Dere yatağında tabancayla vurulmuş erkek cesedi bulundu
YEREL HABERLER Dere yatağında tabancayla vurulmuş erkek cesedi ...
Osmniye'de PKK/KCK operasyonu: 3 gözaltı Gözaltına alınan Suriye uyruklu 3 kişi sınır dışı edilecek
YEREL HABERLER Osmniye'de PKK/KCK operasyonu: 3 gözaltı Gözaltına ...
Silahla vurulmuş halde ölü bulundu
YEREL HABERLER Silahla vurulmuş halde ölü bulundu
3 iş yerine girerek para çaldı
YEREL HABERLER 3 iş yerine girerek para çaldı
Otomobilin çarptığı 'Garip'e tedavi, kaçan sürücüye tepki
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı 'Garip'e tedavi, kaçan sürücüye ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X