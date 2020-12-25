İstanbul Hairline CEO’Su Gülşen Şener:”Korona virüs saç ekim işlemine engel değildir “

İstanbul Hairline CEO’su Gülşen Şener, Korona virüs nedeniyle birçok kişinin çekince yaşadığına dikkat çekerek “Saç ekimine ihtiyaç duyan ve saç ektirmek isteyen hastalarımız için gereken önlemleri alıyoruz. Korona virüs, saç ekim operasyonuna engel değildir” dedi.

İstanbul Hairline, olarak fiziksel alanlarında gereken tüm hijyen ve sağlık tedbirlerini alarak bütün çalışanları düzenli aralıklarla PCR testinden geçirdiklerini anlatan Şener, “Saç ekimi operasyonu, steril ortamlarda yapılmalıdır. Uzman kişiler tarafından uygulanmalıdır. Bu şartları hastalarımıza fazlası ile sağlıyor olmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz” şeklinde konuştu.

Saç ekim işlemi, kelliğin neden olduğu psikolojik sorunları ortadan kaldırır

Saç ekimi işleminin estetik operasyon olarak değerlendirilmekle birlikte psikolojik durum açısından da oldukça faydalı bir uygulama olduğunu vurgulayan Şener, şöyle devam etti;

“Bu bağlamda kellik konusunda takıntıları olan ve psikolojisi bozulan kimseler için yapılması gereken bir operasyondur. Psikolojik sorunlar ihmal edildiğinde sonuçları çok ağır olabilir. O nedenle psikolojik sorunlara neden olan fiziksel eksiklikler en kısa zamanda çözüme kavuşturulmalıdır. Saç ekim işlemi kelliğin neden olduğu psikolojik sorunları ortadan kaldırır. Biz de merkezimizde tüm tedbirlerimizi alarak uzman ve yetkin personelimizle saç ekim operasyonlarını gerçekleştirmekteyiz.”

Saç ekimi konusunda erkeler kadar kadınların da merkeze başvuru yaptığını söyleyen İstanbul Hairline CEO’su Gülşen Güner, saç dökülmesi ve kısmi kelliğin kadın erkek fark etmeksizin artık herkesin sorunu olduğunu da sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.