Osmaniye'de ekonomik potansiyel değerlendirme toplantısı Vali Erdinç Yılmaz başkanlığında yapıldı.

Osmaniye’de idarede birliğin ve koordinasyonun sağlanması, gerekli tedbirlerin alınması, ilin ekonomik potansiyelinin değerlendirilmesi ve kamu hizmetlerinin planlanması amacıyla düzenlenen koordinasyon ve ekonomik potansiyel değerlendirme toplantısı Vali Erdinç Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantını açılış konuşmasını yapan tüm kurumlara pandemi döneminde gösterdikleri gayretlerden dolayı teşekkür etti.

Vatandaşlara hizmet etmek için var olduklarını hatırlatan Vali Yılmaz, “Kurumlarda hizmetlerin mümkün olduğunca hızlı bir şekilde yürütülmesi gerekiyor. Vatandaş memnuniyeti de çok önemlidir. Biz vatandaşlarımıza hizmet etmek için varız. Bu nedenle vatandaşlarımızın kurumlarımızdan ayrılırken mutlaka memnun bir şekilde ayrılmalarını sağlamalıyız. Kamu kurum ve kuruluşlarının koordineli bir şekilde uyumlu, ahenkli kamu hizmeti sunma usullerine, esaslarına uygun olarak vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak adına gerçekleştirmiş olduğu tüm iş, işlem ve çalışmalardan dolayı da herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

Toplantıya Vali Erdinç Yılmaz’ın yanı sıra Vali Yardımcıları Adem Yılmaz ve Metin Arslanbaş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Zafer Tombul, İl Emniyet Müdür Vekili Murat Sönmez, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.