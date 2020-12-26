5 yıl hapis cezasıyla aranan firari şahıs yakalandı

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Osmaniye'de, hakkında hırsızlık suçundan kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), hırsızlık suçundan aranan O.S. isimli şahsın Osmaniye’de olduğu bilgisine ulaştı. Yapılan fiziki takip sonucu düzenlenen operasyonla şahıs kıskıvrak yakalandı.

Gözaltına alınan şahsın hırsızlık suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu öğrenildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından O.S. isimli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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