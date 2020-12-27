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Osmaniye polisi kısıtlamada sokak hayvanlarını unutmadı HAYDİ ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasında aç kalan sokak hayvanlarını elleriyle besledi

İHA

Osmaniye polisi kısıtlamada sokak hayvanlarını unutmadı HAYDİ ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasında aç kalan sokak hayvanlarını elleriyle besledi

Osmaniye’de Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) polisleri, yeni tip korona virüs (Covid19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında aç kalan sokak hayvanları için mama bıraktı.
Yeni tip korona virüse (Covid19) karşı alınan ilave tedbirler kapsamında hafta içi her gün saat 21.00 ile 05.00 arasında, hafta sonu ise cuma akşamı saat 21.00’den başlayıp pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulanan 56 saatlik kısıtlama sürecinde sokak hayvanları yalnız kaldı. Kısıtlamanın olmadığı zamanlarda vatandaşlar tarafından beslenen sokak hayvanlarının yardımına kısıtlamada polis ekipleri yetişti.
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) polisleri park, cadde, sokak ve meydanları gezerek aç kalan sokak hayvanlarına kuru mama bıraktı. Ekipler sokakta bulunan hayvanları severken elleriyle de mama yedirdi.
Ekipler ayrıca beslenme alanlarına da kuru mama bıraktı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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