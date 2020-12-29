Osmaniye'de, DEAŞ'ın 'emir'i ile 2 örgüt üyesine tutuklama



İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) OSMANİYE'de, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan, terör örgütü DEAŞ'ın 'emir'i olduğu ileri sürülen M.M.'nin de aralarında bulunduğu 3 Suriye uyruklu, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve yılbaşı öncesi meydana gelebilecek sansasyonel eylemlerinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, Suriye'de bulunduğu sürede DEAŞ'ın 'emirliği'ni yürüten M.M. ile silahlı faaliyetlerde bulunduğu öne sürülen örgüt üyeleri Y.A. ve H.S., 24 Ocak'ta düzenlenen operasyonda yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyale el koyuldu. Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen M.M., Y.A. ve H.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2020-12-29 09:43:31



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