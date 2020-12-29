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Amanoslar'da bulunan PKK'ya ait sığınak imha edildi

İHA

Amanoslar'da bulunan PKK'ya ait sığınak imha edildi

Osmaniye'nin Amanoslar bölgesinde devam eden Yıldırım5 operasyonu kapsamında bölücü terör örgütünün kullandığı sığınak imha edildi.
Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Komando Özel Harekât timleri tarafından Amanoslar bölgesinde sürdürülen Yıldırım5 operasyonu kapsamında ‘Ara, bul ve yok et’ taktiği ile bölücü terör örgütünün kullandığı sığınak içerisinde çok sayıda silah, mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler Cumhuriyet Savcılığının talimatları doğrultusunda bulunduğu yerde imha edildi.
Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı'nca terörle mücadele kapsamında sürdürülen operasyonların aralıksız devam edeceği belirtildi.

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