Osmaniye’de gözaltına alınan Suriye uyruklu 2 kişi sınır edilecek

Osmaniye’de uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan otomobilde Suriye uyruklu 2 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamada şüphe üzerine bir otomobil durduruldu. Yapılan kimlik kontrolünde şahıslardan şüphelenen ekipler, Suriye uyruklu İ.E.A. ile N.C. isimli şahısları gözaltına aldı. Emniyette yapılan parmak izi taramasında İ.E.A.'nın abisine ait kimliği kullandığı tespit edildi. Şahıslar hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından Uluslararası Güvenlik Açısından Sakıncalı Görünen tehdit kodu girildiği, Türkiye’ye yasa dışı yollarla girdikleri belirtildi.

Terörle Mücadele ekiplerine haber verilmesi üzerine şahıslar Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında sınır dışı edilmeleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Şahıslar sınır dışı edilmeleri için Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi Müdürlüğü ekipleri refakatinde Hatay Geri Gönderme Merkezine teslim edilecek.

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