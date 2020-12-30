İstanbul Hairline CEO’su Gülşen Şener; “Saç ekimi devlet desteğiyle yapılabilmeli”

İstanbul Hairline CEO’su Gülşen Şener, saç kaybının insan psikolojisi üzerinde olumsuz etkiler oluşturduğunu ve bunun özgüven kaybı yüzünden iş yaşamı ve sosyal ilişkilerini de etkilediğine dikkat çekerek, imkanı olmayan hastalara saç ekim işleminin devlet desteği ile yapılabilmesi gerektiğini söyledi.

Saçın, insan estetiğini tamamlayan en önemli unsurlardan biri olduğuna dikkat çeken Şener, “Saçları dökülen, kısmi olarak kel kalan insanların özgüvenlerinde eksiklik olduğu bilinen bir gerçektir. Bu bağlamda psikolojik sorunları da beraberinde getirir. Yani dünya Sağlık Örgütü tarafından açıklanan sağlık tanımında bozulmalar meydana gelir. Öyleyse saç ekim operasyonu devlet desteğinde yapılabilmelidir” diye konuştu.

Kel olan insanların toplum içinde özgüven sıkıntısı yaşadıklarının bilinen bir gerçek olduğunu vugulayan Gülsen Şener, şöyle devam etti:

“Erkeklerde andropoz, kadınlarda menopozdan sonra görülen saç dökülmesi, kişilerde büyük travma oluşturabilmektedir. Zaten çok fazla rahatsız olan kişiler maddi durumu yeterli ise saç ekim kliniğine başvurmaktadır. Maddi anlamda bu operasyonları karşılayabilecek gücü olmayanlar için heyet kararı ile saç ekim operasyonu devlet tarafından karşılanabilir. Sonuçta sağlık, hem ruhen hem bedenen tam bir iyilik hali olarak tanımlanmaktadır. Saçları döküldüğü için psikolojik olarak sıkıntılı olan bireyler sağlık tanımından uzaklaşır. Devletin görevlerinden biri de vatandaşların sağlık haklarını korumak ve gücü olmayanlara bu konuda destek olmaktır. Özellikle maddi durumu yetmeyen ve saç ekim operasyonu yaptırmak isteyen kişiler ve yakınları tarafından bu hak talep edilebilir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.