Osmaniyespor FK - Karşıyaka: 3-1

MasterChef’te kim elendi, kim gitti?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



İbrahim EMÜL / OSMANİYE,(DHA)-

STAT: 7 Ocak

HAKEMLER: Şeref Taştan (xx), Emin Barlas (xx), Mustafa Burak Kuş (xx)

OSMANİYESPOR FK: Mesut Balkan (xxx), Gencay Erten (xx) (Dk.87 Hamit Bayraktar), Mustafa Öztürk (xx) (Dk.90+ Atakan Ekiz), Kerim Bölük (xxx), Erkan Çam (xx), Sırat Yeşilördek (xx) (Dk.90+ Samet Efe Balçık), Fatih Taşdelen (xx) (Dk.90 Sidar Ceylan), Yavuz Koç (xxx), Tayfun Sabri Gümüşoğlu (xx), Bekir Can Kara (xxx), Onur Kızıltaş (xxx)

KARŞIYAKASPOR: Erdoğan Açar (xx), Cenk Özbey (xx), Mustafa Aşan (xxx), Hakan Kuş (xxx), Battal Demirbilek (xx) (Dk.61 Mustafa Çalışkan), Özkan Duman (xx), Batuhan Kara (xx) (Dk.77 Oğuz Erk), Abdullah Cihan Ethemoğlu (xx), Caner Cengiz (xx), Anıl Çıracı (xx), İlyas Kahraman (xx) (Dk.77 Kerem Dönertaş)

GOLLER: Dk.31 Hakan Kuş (Karşıyakaspor), Dk.38 Onur Kızıltaş, Dk.57 Yavuz Koç, Dk.90+ Atakan Ekiz (Osmaniyespor)

SARI KARTLAR: Gencay Erten, Kerim Bölük, Mustafa Öztürk (Osmaniyespor), Mustafa Aşan, Cenk Özbey (Karşıyaka)

Misli.com 3'üncü Lig 3'ücü grup 16'ncı hafta karşılaşmasında Osmaniyespor FK, sahasında ağırladığı Karşıyaka'yı 3-1 malup etti.

Karşılaşmanın 31'inci dakikasında yeşil-kırmızılı oyuncu Hakan Kuş, topu filelere göndererek rakibi karşısında 1-0 üstünlük sağladı. Osmaniyesporlu Onur Kızıltaş ise 38'inci dakikada beraberlik golünü attı. İlk yarı berabere tamamlanırken, 57'nci dakikada Osmaniyepsorlu Yavuz Koç, takımını 2-1 öne geçiren golü kaydetti. Uzatma dakikalarında sarı-yeşilli oyuncu Atakan Ekiz, skoru 3-1 yapan golü kaydetti. Sahadan galibiyetle ayrılan Osmaniyespor FK, puanını 14'e yükseltmiş oldu. Karşılaşmayı Osmaniye Vali Erdinç Yılmaz, İl jandarma Komutanı Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, takım yönetici ve idarecileri ile taraftar dernekleri temsilcileri izledi.

DHA-Spor Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2020-12-30 14:09:47



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.