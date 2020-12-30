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Osmaniye'de, 3 uyuşturucu ticareti şüphelisi adliyede

DHA

Osmaniye'de, 3 uyuşturucu ticareti şüphelisi adliyede


Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), (DHA)OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde, polisin durdurduğu araçta 1670 gram uyuşturucu maddeyle yakalanan 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edildi. 
Uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarını sürdüren Kadirli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Adana´dan Osmaniye´ye uyuşturucu taşındığını tespit ettiği aracı kontrol noktasında durdurdu. Araçta yapılan aramada, 1670 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken S.K. , G.Ç. ve S.Ç. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edildi.
Öte yandan polisin ilçede sürdürdüğü diğer çalışmalar kapsamında yapılan ev aramalarında; 187 gram uyuşturucu madde, 5 gram esrar, 25 uyuşturucu hap, 3 ruhsatsız av tüfeği ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 25 bin 600 lira ele geçirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Kadirli Efendi ERKAYIRAN
2020-12-30 15:23:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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