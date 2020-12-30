Osmaniye'de, 3 uyuşturucu ticareti şüphelisi adliyede

Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), (DHA)OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde, polisin durdurduğu araçta 1670 gram uyuşturucu maddeyle yakalanan 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edildi.
Uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarını sürdüren Kadirli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Adana´dan Osmaniye´ye uyuşturucu taşındığını tespit ettiği aracı kontrol noktasında durdurdu. Araçta yapılan aramada, 1670 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken S.K. , G.Ç. ve S.Ç. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edildi.
Öte yandan polisin ilçede sürdürdüğü diğer çalışmalar kapsamında yapılan ev aramalarında; 187 gram uyuşturucu madde, 5 gram esrar, 25 uyuşturucu hap, 3 ruhsatsız av tüfeği ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 25 bin 600 lira ele geçirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Kadirli Efendi ERKAYIRAN
2020-12-30 15:23:21
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