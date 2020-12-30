Otomobil uçuruma devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

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İbrahim EMÜL/BAHCE (Osmaniye), (DHA) OSMANİYE'nin Bahçe ilçesinde otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu Elif Kurt öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, bugün Kızlaç köyü yakınlarında meydana geldi. Halil Kurt yönetimindeki 31 DA 647 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, uçuruma devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araçta bulunan Elif Kurt olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Halil Kurt ile ismi öğrenilemeyen 2 kişi de yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Bahçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Elif Kurt'un cenazesi ise kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Bahçe Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Bahçe İbrahim EMÜL

2020-12-30 22:21:23



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