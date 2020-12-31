Osmaniye’de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

MasterChef’te kim elendi, kim gitti?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Halil Kurt’un kullandığı 31 DA 647 plakalı otomobil, Kızlaç köyü yakınlarında direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu uçuruma devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan Elif Kurt kaza yerinde hayatını kaybederken, sürücü Halil Kurt ile ismi öğrenilemeyen 2 kişi de yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Bahçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Elif Kurt'un cenazesi ise Bahçe Devlet Hastanesi'nin morguna konuldu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.