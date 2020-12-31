Osmaniye’de yılbaşı heyecanı korona tedbirlerini unutturdu Camilerden yapılan uyarılarla vatandaşlara korona virüs tedbirleri hatırlatıldı

Korona virüs vakalarının yükselişte olduğu Osmaniye’de, yılbaşına saatler kala cadde ve kaldırımlarda oluşan alışveriş yoğunluğu tedbirleri unuttururken camilerden vatandaşlara Covid19 tedbirlerini hatırlatan uyarılar yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde korona virüs tedbirleri kapsamında yılbaşında 4 gün üst üste sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını duyurmuştu. Yılbaşına saatler kala Osmaniyeliler güzel havayı da fırsat bilerek şehir merkezinde yoğunluk oluşturdu. 4 günü evde geçirecek olan vatandaşlar, alışverişe çıkarken bazı noktalarda araç yoğunluğundan trafik durma noktasına geldi. Vaka sayılarında yaşanan artışlardan ve oluşan yoğunluklardan dolayı da camilerden yapılan uyarılarla vatandaşlara Covid19 tedbirleri hatırlatıldı.

Çarşı merkezinde yaşanan yoğunluğu yılbaşına bağlayan vatandaşlar, “Yılbaşı dolayısıyla Osmaniye’de bayağı yoğunluk var. Bunu çarşıda rahatlıkla hissedebiliyoruz. Osmaniye’de vaka sayıları da sürekli artıyor. Vakaların artmasıyla uyarılarda artıyor. Günde 56 defa camilerden korona virüs uyarıları yapılıyor. Bu yoğunluk bir nebze esnaf için iyi olsa da korona virüsten dolayı iyi değil. Vakalar artıyor. İnsanlara hastalık bir şekilde bulaşıyor” dediler.

Öte yandan, cadde, sokak ve kaldırımlarda oluşan kalabalığa zaman zaman polis ekipleri sosyal mesafe uyarısında bulundu.

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