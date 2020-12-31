Amanoslar'da, PKK'nın mühimmat ve patlayıcıları ele geçirildi



İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE'de, Amanoslar bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınakta çok sayıda patlayıcı madde ve mühimmat ile yaşam malzemeleri ele geçirildi.

İI Jandarma Komutanlığı'nca 30 Aralık'ta Amanoslar bölgesinde, jandarma komando özel harekat timlerinin katıldığı 'Yıldırım5 Amanoslar Operasyonu'nda 'ara, bul, yok et' taktiği ile çalışma yapıldı. Çalışmada, terör örgütü PKK mensupları tarafından kullanıldığı düşünülen sığınakta çok sayıda patlayıcı madde ile mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Ekipler, delil niteliği taşıyan malzemelere el koyarken, sığınak ise imha edildi. Malzemelerle ilgili adli soruşturma başlatıldı.

Osmaniye Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı'nca terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara aralıksız ve kararlılıkla devam edildiği vurgulandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2020-12-31 13:55:52



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