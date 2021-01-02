İstanbul Hairline CEO’su Gülşen Şener; “Kaliteli sağlık hizmeti ucuz olmaz”

İstanbul Hairline CEO’su Gülşen Şener, son dönemde pek çok ilde mantar gibi saç ekim merkezleri türediğine dikkat çekerek "Kalitesi sağlık hizmeti ucuz değildir. Saç ektirmek isteyenler sağlıkları açısından merdiven altı yerlerden uzak durmalı" dedi.

Saç ekiminin lokal anestezi altında yapılan 3 ile 9 saat aralığındaki zaman diliminde gerçekleştirilen bir operasyon olduğunu belirten Şener, “Bu bağlamda saç ekimi, steril şartlarda, uzmanlar tarafından yapılmalıdır. Aksi takdirde sonuçları çok ağır olabilecek komplikasyonlar ortaya çıkabilir. Böyle sorunlarla karşılaşmak istemeyen hastaların bu konuda yeterli donanıma sahip olan klinik be hastanelerde bu işlemi yaptırmalarını öneriyoruz.”

İstanbul Hairline’nın sadece Türkiye içinden değil Orta Doğu ve Avrupa’dan da pek çok hastası olan bir saç ekim merkezi olduğunu ifade eden Gülşen Şener, şöyle devam etti;

“Uzman dermatologlar tarafından özel eğitimler alınarak uygulanan saç ekimi işlemi tamamen steril ortamda gerçekleştirilir. Merkezde olası komplikasyonlara karşı tüm gerekli tedbirler alınmış olup, hastaların güvenliği ön planda tutulmaktadır. İstanbul Hairline olarak saç ekimi operasyonlarında üstün kalitede hizmet sunmaktayız. Kalitemiz uzmanlığımızdan ve sağlık anlayışımızdan gelmektedir. Hasta hakları ve hasta memnuniyeti konusunda da üstün kalite belgelerine sahibiz. Kaliteli sağlık hizmeti ucuz değildir. O nedenle merdiven altı saç ekim merkezlerinden alınan fiyatlarla kıyaslanmamalıdır.”

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