Vali Yılmaz: “Hizmete giren ambulanslarla acil sağlık hizmeti daha da güçlendi”

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Sağlık Bakanlığı tarafından Sağlık Müdürlüğü’ne tahsis edilen ambulansların hizmete girmesiyle acil sağlık hizmetlerinin daha da güçlendiğini söyledi.

Vali Erdinç Yılmaz, ziyaretleri kapsamında 112 Komuta Merkezi ve Merkez 6 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunu ziyaret etti. Sağlık personeli ile bir sohbet eden Yılmaz’a, daha sonra Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen tam donanımlı ambulanslarla ilgili bilgiler verdi.

Ziyaretinin ardından konuşan Vali Yılmaz, “Sağlık personellerimizle bir sohbet ettik. Ardından ilimize tahsis edilen tam donanımlı 6 yeni ambulans ile 1 yeni doğan ambulans araçları hakkında bilgiler aldık. Sağlık Bakanlığımız tarafından tahsis edilen ambulanslarında hizmete girmesiyle acil sağlık hizmetleri daha da güçlendi. Ambulansların ilimizce hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

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