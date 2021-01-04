Osmaniye’de dünya evine girmek için nikah tarihi alan Nisa Nur Tülücü ve İsmail Uçan çifti, 2020 yılının 2020’nci nikahında mutluluğa imza attılar.

Osmaniye Belediyesi’nden evlenmek için tarih alan Nisa Nur Tülücü ve İsmail Uçan çifti hoş bir anıya tanıklık etti. 31 Aralık 2020 tarihine nikah günü alan çift nikahlarının kıyılacağı anda 2020 yılının 2020’nci nikahında mutluluğa imza attıklarını öğrendi. Duruma şaşırdıklarını ifade eden Tülüce ve Uçan çifti, “Mutlu günümüzde 2020 yılının 2020’inci nikâhının bize denk gelmesi büyük bir tesadüf oldu. Çok mutluyuz” dediler.

Evlendirme Memuru Hülya İnan ise, ”2020 yılının son nikâhlarından birisini kıydık, çiftlere ömür boyu mutluluklar diliyorum. 2021 yılının hepimiz için sağlık ve mutluluk dolu bir yıl olmasını temenni ediyorum.” dedi.

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