Osmaniye’de aranan 9 kişi uygulamada yakalandı

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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde gerçekleştirilen uygulamalarda aranan 9 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte huzur ve güvenin tesisi için belirli noktalarda uygulama yaptı. Yapılan GBT sorgularında çeşitli suçlardan aranması olan 9 şahıs yakalandı.

Emniyette işlemleri tamamlanan şahıslardan 3’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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