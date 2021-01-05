Tuğçe Baltacı: “Doğal kozmetik ürünlerde Avrupa’nın çok gerisindeyiz”

Saç bakım ürünü markası TGC Hair Care & Cosmetic firmasının kurucusu Tuğçe Baltacı, özellikle doğal kozmetik konusunda ülkemizin Avrupa’nın çok gerisinde olduğunu söyledi.

Kızının saçlarını artırmak için geliştirdiği ürünle saç bakım ürünü konusunda ulusal çapta marka haline gelen firmanın sahibi Baltacı, ülkemizdeki saç bakım ürünlerinin ihtiyaca yeterince cevap veremediğini söyledi. Özellikle doğal kozmetik ürünler konusunda Avrupa’nın çok gerisinde olduğumuzu dile getiren genç girişimci Baltacı, “Saç bakım ürünlerinde en çok işe yarayan markalar yurt dışı menşeili olduğu için dövizdeki kur farkından çok fazla etkileniyor. Dolayısıyla oldukça pahalı ve herkesin ulaşamayacağı ürünler kategorisindeler. Neticede bizim markamız ülkemizdeki herkesin ulaşabileceği fiyatlara satıldığı için çok daha ulaşılabilir. Böylece saç konusunda sıkıntıları olanlar için çözüm artık çok daha ekonomik” diye konuştu.

TGC Hair Care & Cosmetic Markası adı altında satışa sundukları ürünlerin piyasadaki muadillerine nazaran çok daha doğal bir konsepte sahip olduğunu vurgulayan Tuğçe Baltacı, şöyle devam etti; “Kalitesiyle kıyaslandığında uygun bir fiyata sunduğumuz ürünlerimizde müşteri memnuniyetini garanti ediyoruz. Doğru ürünü aldıkları sürece her kullananın memnun olacağı ve tekrar almak isteyeceği ürün yelpazemiz de zaman içinde artacak. TGC Hair Care & Cosmetic adı altında üretilen saç bakım yağı ve Türk kahveli kil maskesi bir de vücut nemlendiricimiz en çok tercih edilen ürünlerimiz. Bununla birlikte diğer ürünlerimiz de gün geçtikçe daha çok alıcıya ulaşarak onların yanına gelecektir.”

Tuğçe Baltacı, markanın doğmasını hayatının olağanüstü güzellikte gelişmesi olarak gördüğü kızına borçlu olduğunu da sözlerine ekledi.

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