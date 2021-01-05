AK Parti Milletvekili Durmuşoğlu’nun kayınvalidesi hayatını kaybetti

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu’nun kayınvalidesi Medine Köksalan, Covid19 tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, bir süre önce korona virüse yakalanan AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu’nun kayınvalidesi Medine Köksalan, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Medine Köksalan’ın cenazesi Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı Narlıkışla köyünde Covid19 tedbirleri kapsamında defnedildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.