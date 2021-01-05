Sokak ortasında sopalı aile kavgası: 5 yaralı Baba ve çocukları arasında çıkan kavga anı güvenlik kameralarına yansıdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sokak ortasında sopalı aile kavgası: 5 yaralı Baba ve çocukları arasında çıkan kavga anı güvenlik kameralarına yansıdı

İHA

Sokak ortasında sopalı aile kavgası: 5 yaralı Baba ve çocukları arasında çıkan kavga anı güvenlik kameralarına yansıdı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde baba ve çocukları arasında yaşanan coplu sopalı kavgada 5 kişi yaralandı.
Olay, Şehit Vedat kocadallı Mahallesi, belediye hizmet binası önünde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan S.Ç. isimli şahıs ile yolda karşılaştığı oğlu D.Ç ve gelini S.Ç. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgaya adamın diğer oğlu A.Ç ve kızı F.Ç. de karışınca sopa ve copların kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı. Olay yerinde bulunanların ve olay yerine gelen polis ekiplerinin güçlükle sakinleştirdiği yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından taburcu olan yaralıları polis gözaltına aldı. Kavgaya karışan aile bireylerine polis sosyal mesafe kurallarını ihlal ettikleri için 15 bin 750 TL para cezası uyguladı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AK Parti Milletvekili Durmuşoğlu’nun kayınvalidesi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER AK Parti Milletvekili Durmuşoğlu’nun kayınvalidesi ...
Kadirli’ye hayvan mezarlığı açıldı Bölgede tek olan hayvan mezarlığının açılışını belediye başkanı yaptı
YEREL HABERLER Kadirli’ye hayvan mezarlığı açıldı Bölgede tek olan ...
Tuğçe Baltacı: “Doğal kozmetik ürünlerde Avrupa’nın çok gerisindeyiz”
YEREL HABERLER Tuğçe Baltacı: “Doğal kozmetik ürünlerde Avrupa’nın ...
Osmaniye’de orman yangını Yangında 5 dönüm çam ve meşelik alan küle döndü
YEREL HABERLER Osmaniye’de orman yangını Yangında 5 dönüm çam ve ...
Osmaniye’deki trafik kazaları kameralara yansıdı Kazaların genellikle dikkatsizlikten dolayı kavşaklarda gerçekleştiği görüldü
YEREL HABERLER Osmaniye’deki trafik kazaları kameralara ...
Dr. Öznavruz: "Tedavi edilmeyen verem hastası yılda 5-15 kişiyi enfekte eder"
YEREL HABERLER Dr. Öznavruz: "Tedavi edilmeyen verem hastası yılda ...
Osmaniye’de aranan 9 kişi uygulamada yakalandı
YEREL HABERLER Osmaniye’de aranan 9 kişi uygulamada yakalandı
Osmaniye’de kaçakçılık operasyonlarına 9 tutuklama
YEREL HABERLER Osmaniye’de kaçakçılık operasyonlarına 9 tutuklama
Dr. Mustafa Kadir Toktaş: “Kötü protez, yanak ısırmasına ve ağız kanserine yol açabilir”
YEREL HABERLER Dr. Mustafa Kadir Toktaş: “Kötü protez, yanak ...
Osmaniye'de yasa dışı yollarla yurda giren 13 kişi sınır dışı edildi
YEREL HABERLER Osmaniye'de yasa dışı yollarla yurda giren 13 kişi ...
2020 yılının 2020’nci nikahında mutluluğa imza attılar
YEREL HABERLER 2020 yılının 2020’nci nikahında mutluluğa imza ...
Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını ...
Osmaniye’de sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri aralıksız sürüyor
YEREL HABERLER Osmaniye’de sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X