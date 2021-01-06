Osmaniye’de çiftçiler kuraklık nedeniyle buğday tarlalarını suladı

Osmaniye’de yaşanan aşırı kuraklık nedeniyle çiftçiler, kasım ayında ekimini yaptıkları buğdayları hasada hazır hale getirebilmek için sulama yapıyor.

Osmaniye’de yaz aylarının yağışsız geçmesi, kış aylarının da yeterince yağışlı olmaması nedeniyle bölgede yaşanan kuraklık sürüyor. Düziçi ilçesinde geçimlerini tarımla sağlayan çiftçiler kuraklık nedeniyle ürünlerini kurtarmak için alternatif çözümler üretiyor. Ekim ayının sonları ile kasım ayının başlarında dikilen buğdayların topraktan çıkmasıyla birlikte kuruduğunu ifade eden çiftçiler, ürünlerini hasada hazır hale getirebilmek için sulama yapıyor. Bu yıl aşırı kurak geçtiğini kaydeden çiftçiler, 20 yıldır böylesine kuraklık görmediklerini belirtti.

Her yıl Ocak ayının ilk haftasında gübreleme işlemi yaptıklarını söyleyen çiftçiler, “Ekim ayının sonu Kasım ayının başlarında ekimi yaptığımız buğdaylar yeni yeni topraktan çıkıyor. Topraktan çıkan üründe yağış olmadığı için kurumaya başlıyor. Normalde bu zamanlarda gübreleme işlemi yapıyorduk. Ancak bu yıl aşırı kurak gidiyor. Biz 20 yıldır böyle kuraklık görmedik. Emek edip ektiğimiz ürünü hasada hazır hale getirebilmek için sulama yapıyoruz. Normalde buğday tarlaları yağmur suyu ile beslenir. Ancak yağış yok bizde mecburen sulama yapmak zorunda kalıyoruz” dedi.

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