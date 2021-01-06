Dijital odaklı iletişim yapan şirketler, eticaret şirketleri ve pazarlama ajanslarının, doğru veri işleme odaklı bir strateji kurmaya ve hızla hayata geçirmeye yatırım yaptığını belirten FL Communications Kurucusu Furkan Lüleci, “2021 ile doğru veri işleme dönemi başladı” dedi.

Verinin doğru kullanımı ve veri temelli strateji kurgulamanın önemi hakkında açıklamalarda bulunan Lüleci, 2020 yılının başından itibaren yaşanan küresel krizin, fiziksel mağazaları olan ancak sosyal ticarete ve eticarete yeteri kadar yatırım yapmayan şirketleri harekete geçirdiğine dikkat çekti. Bununla birlikte sadece perakende satış odaklı şirketler değil, son tüketiciye ulaşmak isteyen her şirketin dijital markalaşma sürecine hızla yatırım yaptığını anlatan Furkan Lüleci, “Hal böyle iken teknoloji devi şirketler, verilerin doğru kullanılması ve internet tüketicilerinin doğru veri işleme yöntemiyle yeniden hedefleme (retarget) yönteminin kullanılmasında daha seçici olmaya odaklandı. İlk hamleyi, Google yaptığı açıklama ile 2022 yılında Google Chrome’daki üçüncü parti çerezleri devre dışı bırakacağını duyurarak yaptı. Yeniden pazarlama olarak tanımlanan ve tarayıcıların çerezlerini kullanarak yapılan reklam devri sona eriyor” diye konuştu.



Furkan Lüleci, yeniden hedeflemenin ortadan kalkmasını da şöyle açıkladı;

“Hepimiz zaman zaman satın almayı düşündüğümüz bir ürünle alakalı araştırma yapıyoruz. Bir parfümle ilgili araştırma yaptığımızı varsayalım. Google üzerinden satın almak istediğimiz parfümle alakalı yaptığımız aramalar sonrası girdiğimiz her eticaret sitesinde, haber sitelerinde, bloglarda hatta sosyal medya hesaplarımızda ürünün reklamlarıyla karşılaşıyoruz. Eposta alıyor, SMS ile satışa teşvik ediliyoruz. 2022 yılında bu devir sona ermiş olacak. Markalar, kişisel verilerin saklı olduğu çerezler üzerinden yeniden hedefleme yapabilmek için doğrudan kullanıcıdan izin istemek zorunda kalacak. Veri kullanımının kısıtlanmasıyla ilgili başka bir düzenleme de sadakat kartlarına gelecek. Telefon numaranızı vererek belli ürünlerde indirim kazanmanızı sağlayan sadakat programları, verilerinizi üçüncü parti şirketlerle SMS ve sosyal medya reklamlarında yeniden hedefleme yapması için paylaşamayacak. Yeni dönem, mobil imza ile veri izninin tüketiciden alınmasını kapsıyor.

Bir tüketiciye, herhangi bir ürünle ilgili defalarca eposta göndermek ya da mobil bildirim ile aktif kullanıcıyı ve satışı arttırmaya çalışma dönemi sona eriyor. Doğru veriyi işleyerek yapılan hedeflemelerle, kullanıcının satınalma potansiyeli yüksek olan ürün içerikleri ön plana çıkacak gibi görünüyor. Bu yöntem, tüketicilerin alışveriş yapma alışkanlıklarını da doğru şekilde beslemiş olur.”

Doğru şekilde işlenmeyen verinin hiçbir önemi yok

Veriyi doğru şekilde işleyerek pazarlama stratejisi kurgulamanın 2021 yılından itibaren çok daha önemli olduğunun altını çizen FL Communications Kurucusu Furkan Lüleci, bu alana yatırım yapan şirketlerin, gelecekte dijital dünya ve sosyal medya üzerinden geri dönüşü çok daha yüksek başarılar elde edeceğini belirtiyor.

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