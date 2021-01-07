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Osmaniye’de 31 kilo toz esrar ele geçirildi Narkotik köpeği Pars’ın arama yaptığı araçta uyuşturucu çıktı

İHA

Osmaniye'de uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada 31 kilo 100 gram toz esrar ele geçirilirken yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

Osmaniye’de 31 kilo toz esrar ele geçirildi Narkotik köpeği Pars’ın arama yaptığı araçta uyuşturucu çıktı

Osmaniye’de uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada 31 kilo 100 gram toz esrar ele geçirilirken yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ile Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri Kadirli turnikelerinde uygulama yaptığı sırada 79 AAC 363 plakalı aracı şüphe üzerine durdurdu. Sürücü M.M. ile yanında bulanan M.B. isimli şahısların davranışlarından şüphelenen ekipler aracı Asayiş Şube Müdürlüğü bahçesine çekti. Burada hassas burunlu narkotik köpeği Pars tarafından aranan aracın torpido ve arka koltuk kısmında zulalanış halde 31 kilo 100 gram toz esrar ele geçirildi.
Şüpheli M.M. ile M.B. isimli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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