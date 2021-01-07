Osmaniyeli karı koca 6 saat arayla koronadan hayatını kaybetti

Özel eğitim kursları yüz yüze eğitime başlayacak mı?

Altın fiyatları ne kadar oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı Cığcık köyünde yaşayan çift yakalandıkları korona virüs nedeniyle aynı gün 6 saat arayla hayatlarını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Cığcık köyünde eski muhtar Nuri Akgöllü ve eşi Elif Akgöllü korona virüse yakalandı. Bir süredir tedavi gören karı kocadan Elif Akgöllü bugün öğlen saatlerinde hayatını kaybetti. Eşi Nuri Akgöllü ise aynı gün eşinin vefatından 6 saat sonra hayatını kaybetti. Çiftin Cığcık köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.