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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öznavruz: "Rahim ağzı kanseri erken tedavi edilebiliyor"

İHA

Öznavruz: "Rahim ağzı kanseri erken tedavi edilebiliyor"

Osmaniye İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, Rahim ağzı kanserinin, dünya genelinde kadınları en çok etkileyen ancak tarama yöntemleriyle erken tedavi edilebilen böylelikle hastalığa bağlı ölüm oranlarının büyük oranda azaltılabildiği bir kanser türü olduğunu söyledi.
Ocak ayının "Rahim Ağzı Kanseri Farkındalık Ayı" olması münasebetiyle açıklamada bulunan Osmaniye İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, hastalığın tedavi edilmesi halinde ölüm oranlarının azaldığına dikkat çekti. Öznavruz, “Dünyada Ocak ayı "Rahim Ağzı Kanseri Farkındalık Ayı" olarak belirlenmiş olup diğer ülkeler ile birlikte ülkemizde kadınlarının dikkatini çekmek adına çeşitli etkinlikler düzenlenmekte ve kadınlar tarama testlerinin ücretsiz yapıldığı Aile Sağlığı Merkezlerimize ve Sağlıklı Hayat Merkezlerimize davet edilmektedir” dedi.
Rahim kanserinin erken teşhisi ile ilgili bilgiler veren Dr. Hasan Öznavruz, “Tarama ve erken teşhis ile tedavisi yüzde yüz mümkün olan rahim ağzı kanseri, günümüzde kanserden ölüm nedenleri arasında çok geride yer almaktadır. Rahim ağzı kanseri HPV ile ilişkili olan en yaygın hastalıktır. Neredeyse tüm rahim ağzı kanserleri HPV enfeksiyonu nedeniyle gelişmektedir. HPV ayrıca kadın ve erkeklerde cinsel organ ve ağız boşluğu kanserlerine de neden olmaktadır. HPV’nin tespiti, erken dönemde rahim ağzındaki kanser öncülü değişikliklere işaret ederek kanser teşhisini kolaylaştırmaktadır. Günümüzde rahim ağzı kanserini önlemeye veya erken bulmaya yardımcı olmak üzere geliştirilmiş iki tarama testi yaygın şekilde kullanılmakta ve sağlık tesislerimizde yapılmaktadır” diye konuştu.
Rahim kanseri testi, pandemi sürecinde de Enfeksiyon Kontrol Önlemleri Rehberi doğrultusunda gerekli önlemler alınarak yapılmaya devam edilmektedir.

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